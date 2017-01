Até final de 2016, o Programa Centro 2020 já aprovou 2.470 projectos, que correspondem a um investimento de 937 milhões de euros. No que diz respeito ao distrito de Viseu, há 14 municípios desta região, aos quais se soma Aguiar da Beira (no âmbito da Comunidade Intermunicipal Viseu Dãoõ ...

O Tondela foi ontem derrotado em casa (1-2) pelo Arouca e continua na última posição da I Liga. Petit operou uma ‘revolução’ no onze inicial com cinco alterações em relação à derrota (3-0) no último jogo de 2016 em Setúbal, com destaque para as estreias absolutas dos médios ...

O Académico de Viseu venceu ontem na Cova da Piedade por 2-1, segurando uma vantagem alcançada na primeira parte do jogo. Este triunfo permite ao conjunto beirão continuar a sonhar com a fuga aos últimos lugares da tabela, enquanto o Cova da Piedade entrou em 2017 a perder. FOTO: ARQUIVO ...

Mário Soares morreu sábado, aos 92 anos, após quase um mês internado no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde deu entrada no passado dia 13 de Dezembro. O primeiro-ministro, António Costa, anunciou sábado que foram decretados três dias de luto nacional, a partir de hoje, pela morte de ...

No que diz respeito às dissoluções, no ano passado, no distrito de Viseu, fecharam portas 932 empresas. Os dados são do Observatório Racius e mostram que os sectores de actividade mais penalizados foram o comércio a retalho, a promoção imobiliária e o comércio por grosso, com 147, 121 e ...

Um incêndio urbano em Ferreirós do Dão, Tondela, destruiu no sábado duas casas e afectou parcialmente a cobertura de uma terceira, disse à Lusa o segundo comandante do Bombeiros Voluntários de Tondela, Nuno Pereira. O incêndio começou numa das casas por volta das 13h30 e propagou-se ...

O Ministério Público (MP) acusou 18 pessoas de traficar droga nos distritos do Porto e Viseu, estabelecendo nove núcleos de comercialização, adiantou a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto na sua página oficial. Segundo a procuradoria, os factos relacionam-se com a actividade de nove ...

A Câmara Municipal de Cinfães lançou a concurso o “Parque Fluvial Km10”, no rio Paiva, na freguesia de Travanca. A obra, com o preço base de 315 mil euros, prevê a instalação de uma infra-estrutura de apoio, em madeira, com instalações sanitárias/balneário e bar, para apoio do ...

