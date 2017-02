Os deputados do PSD eleitos por Viseu lamentaram que ainda existam 4.000 pessoas sem médico de família na região Douro Sul, no norte do distrito de Viseu. Os deputados Pedro Alves, Inês Domingos e António Lima Costa estiveram reunidos com o director do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) ...

Um movimento de Santa Comba Dão está a promover um manifesto com o objectivo de “construir um concelho amigo dos animais”, no qual se evite o abate e sejam tomadas diversas medidas, nomeadamente a esterilização. Em comunicado, o Movimento pela Saúde, Bem-estar e Futuro dos Animais de ...

Helena Gervásio, coordenadora do Serviço de Oncologia do Instituto CUF de Oncologia no Hospital CUF Viseu diz que o envelhecimento da população na zona Centro pode ajudar a explicar o aumento de incidência e mortalidade associado a doenças oncológicas. FOTO: RUIDACRUZ/PRESSCENTRO.PT

O médio Hélder Tavares considera que o triunfo do Tondela na jornada passada diante do Desportivo de Chaves deu ânimo à equipa e garante que os jogadores querem “levar a boa atitude demonstrada para todos os jogos”. “Foi bom porque ganhámos, apesar das contrariedades [lesões de Wagner ...

A Guarda Nacional Republicana (GNR) inaugura hoje dois postos territoriais. Os postos de Armamar e Tabuaço serão inaugurados às 11h30 e 15h00, respectivamente, numa cerimónia presidida pela ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa.

O vento forte e a chuva obrigaram ontem as corporações de bombeiros do distrito a diversas saídas. Contactados pelo nosso Jornal, os Bombeiros Municipais de Viseu, por exemplo, deram conta de várias ocorrências, sendo que a maioria foram quedas de ramos, com o caso mais grave a registar-se na ...

A Aula Magna do Instituto Politécnico de Viseu recebe amanhã, a partir das 10h45, a segunda edição do Fórum de Ideias, no âmbito do programa municipal Viseu Educa. A iniciativa contará com intervenções de José Pereira Miguel, director do Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública ...

Em 2015, a encenadora Sónia Barbosa iniciou uma pesquisa de criação teatral, com base na obra 'Os Irmãos Karamázov', de Fiódor Dostoiévski. Depois de duas residências e duas apresentações informais do trabalho já desenvolvido, Sónia Barbosa apresenta amanhã, pelas 21h30, no palco do ...

Um homem de 51 anos foi detido na terça-feira em Tabuaço por posse ilegal de arma. Os militarers do Núcleo de Investigação Criminal de Moimenta da Beira da GNR deteve o indivíduo na sequência de uma investigação, culminando na realização de uma busca domiciliária, tendo sido apreendida ...

O projecto 'O Planeta Limpo do Filipe' vai estar em Cinfães para sensibilizar os mais novos para a importância das energias renováveis para a sustentabilidade e preservação do ambiente. 'Mais Energia' é a temática do novo trabalho que vai ser apresentado aos alunos do 1.º e 2.º ciclos, no ...

