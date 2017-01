O Vizela negou em casa o segundo o triunfo consecutivo no campeonato ao Académico de Viseu, selando o empate 1-1 no período de descontos, em partida da 22.ª jornada, cujo desfecho impediu os viseenses de sair da zona de despromoção. Bura abriu o marcador para o Académico no início da ...

O Lusitano perdeu em casa frente ao rival do distrito, o Mortágua. O Mortágua marcou em cada uma das partes pelo inevitável Rúben, o avançado que mostrou faro para o golo. A entrada em jogo de ambas as equipas mostrou estratégias diferenciadas. Os trambelos tentaram chegar à baliza em ...

14 dos 24 concelhos que compõem o distrito de Viseu aumentaram o valor das suas exportações entre 2014 e 2015. Os números são do Instituto Nacional de Estatística e mostram que Mangualde é o município mais exportador da região, atingindo um valor de mais de 377 milhões de euros, apesar ...

O treinador do Tondela, Pepa, garantiu ontem que vai abraçar o desafio da manutenção dos beirões na I Liga de futebol com "alento e esperança", começando já com uma boa resposta frente ao Sporting de Braga, à 17.ª jornada. "Este é um desafio que encaro com grande alento e esperança. ...

Que a região Viseu Dão Lafões tem excelente gastronomia já todos sabem mas que essa qualidade poderia ser certificada é uma novidade. Pela primeira vez, os restaurantes da região vão ter uma placa que atesta a sua qualidade, que não é apenas mais um certificado, é uma prova de que aquele ...

O Hospital CUF Viseu vai ter a partir de 1 de Fevereiro um serviço de Oncologia e Hematologia, que disponibilizará aos doentes consultas, tratamentos de quimioterapia em hospital de dia e cirurgia. "Com uma equipa multidisciplinar e acordos com todos os seguros e subsistemas, este serviço está ...

25 personalidades ligadas a diversas áreas vão passar pela Escola Profissional (EP) de Carvalhais até ao final do mês de Abril no âmbito das comemorações do 25.º aniversário da instituição, situada no concelho de S. Pedro do Sul. A iniciativa foi apresentada na sexta-feira em ...

Um incêndio que deflagrou na manhã de ontem, numa habitação em Santa Catarina, São João de Fontoura, no concelho de Resende, fez dois feridos ligeiros, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu. Segundo a mesma fonte, quando os Bombeiros Voluntários de Resende chegaram ...

