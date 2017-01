A decisão do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de doar 20 dos 45 mil euros que sobraram da sua campanha à Associação de Solidariedade Social e Recreativa de Nespereira, apanhou de surpresa os responsáveis daquela instituição particular de solidariedade social (IPSS) deã ...

Abordar uma vítima, reconhecer os sinais de paragem cardio-respiratória e agir em conformidade, treinar compressões torácicas e ventilações, aprender como ligar para o 112 e que informações dar para activar meios de emergência. Estas são algumas das componentes do curso de Suporte B ...

Um utente do Centro Hospitalar Tondela-Viseu disse ao Diário de Viseu que se encontra há quatro meses à espera de uma consulta de urologia de carácter urgente. O paciente diz estar ainda à espera de uma primeira consulta, na mesma especialidade, pedida pelo seu médico de família há cerca ...

O médico Bruno Gonçalves recebe hoje uma bolsa no valor de 10 mil euros para investigação na área da oncologia, mais concretamente do cancro do pâncreas. A bolsa, atribuída pelo núcleo da região Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro, é uma das que serão entregues hoje em Coimbra ...

No âmbito da peregrinação a Roma que o Grupo de Cavaquinhos da Associação Cultural e Recreativa Passilgueirense de Passos de Silgueiros, de Viseu, realizou recentemente, teve oportunidade de, na audiência geral das quartas-feiras, no Vaticano, saudar o Papa Francisco com um cântico de ...

O presidente da Câmara Municipal de Viseu e da Secção das “Smart Cities” da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), Almeida Henriques, defendeu ontem “uma aposta na dimensão imaterial das cidades na reprogramação do Portugal 2020 e do próximo ciclo de fundos ...

O Movimento de Utentes das Águas do Planalto (MUAP) considerou ontem uma “grande vitória” o facto de o Ministério Público acusar antigos presidentes de Câmara de terem recebido indevidamente dinheiro enquanto desempenhavam funções na associação de municípios da região. “Quando tudo ...

A Polícia Judiciária anunciou ontem a detenção de um homem, de 44 anos, no concelho de Tarouca, “fortemente indiciado pela prática do crime de incêndio florestal”. Em comunicado, as autoridades adiantam que a detenção foi feita pelos inspectores da Unidade Local de Investigação ...

A saída de um defesa-central do plantel do Tondela nesta 'janela' de transferências é uma forte possibilidade e pode consumar-se nos próximos dias, já que neste momento há cinco jogadores no plantel que actuam na referida posição. Na semana passada o Tondela garantiu a contratação do ...

O Académico de Viseu continua atento ao mercado de Inverno e até à próxima terça-feira, data limite para transferências e inscrições, o cenário no plantel às ordens de Francisco Chaló pode alterar-se. Por outro lado, está também em cima da mesa o eventual regresso de Tiago?Costa, ...

